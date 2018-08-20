В начале сентября в Тульской области пройдут выборы

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На рабочей встрече с губернатором Тульской области председатель региональной избирательной комиссии Павел Веселов сообщил о подготовке к выборам, которые пройдут в области 2 и 9 сентября.

На данный момент процедура выдвижения и регистрации кандидатов в представительные органы местного самоуправления завершена. Предстоящие выборы затронут 42% жителей региона — они пройдут в 21 муниципальном образовании по 168 многомандатным округам, где будет замещено 732 депутатских мандата. Задействовано 19 территориальных избирательных комиссий и 592 участковые. Всего зарегистрировано 1383 кандидатов в депутаты. По сравнению с прошлыми выборами в этом году возросло количество самовыдвиженцев и сократилось число случаев отказа в регистрации — в этом году не прошли процедуру 31 кандидат, на прошлых выборах их было свыше ста.

Председатель избиркома сообщил, что в день голосования на 548 из 592 участковых избирательных комиссий будет применяться технология машиночитаемых протоколов. Весной этого года такая технология применялась во время выборов Президента РФ .

Для разъяснения порядка голосования в населенных пунктах, где выборы впервые пройдут по многомандатным округам, Алексей Дюмин поручил усилить информационную кампанию.

Всего в организации выборов будет задействовано более 5 000 человек.

В основном это специалисты территориальных и участковых избирательных комиссий, системные администраторы ГАС «Выборы» и сотрудники аппарата облизбиркома.

Также в этом году на территории региона будут открыты избирательные участки по выборам мэра Москвы.