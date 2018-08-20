Махинации с бордюрами: в Туле слушается дело работников службы единого заказчика

На фото – Городская служба единого заказчика.

В производстве Центрального районного суда Тулы находится уголовное дело по обвинению Осиповой и Атояна (представители ООО ТСК «Паритет») в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору; Кольцова, Колодяжного и Фролова (директор, заместитель и инженер тульской Городской службы единого заказчика) в пособничестве в совершении мошенничества по предварительному сговору.

В ходе следствия установлено, что в период с 27 июля 2016 г. по 27 февраля 2017 г. в Привокзальном районе по муниципальному контракту в рамках программы «Благоустройство города Тулы — административного центра Тульской области на 2016 год» выполнялись работы по асфальтированию и установке бордюрного камня в ряде дворовых территорий. Фигуранты уголовного дела обманули сотрудников министерства строительства и ЖКХ Тульской области и администрации МО г. Тула, предоставив им ложные сведения об объемах выполненных работ.

В результате было похищено более

6 млн 669 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого Атояна избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Судебное заседание состоится в Центральном районном суде 21 августа.

из истории вопроса

По некоторым данным, уголовное дело было возбуждено по результатам проверки региональной Счетной палаты работ по благоустройству придомовой территории дома №30 по улице Пушкинской. Работы здесь проводились в прошлом году.

Еще в апреле 2017 года после жалоб жителей объект посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Туляки ранее жаловались ему на некачественно выполненные работы в рамках программы по благоустройству дворов.

Алексей Дюмин сообщил, что по заявлению жителей этого дома проведена проверка использования средств бюджета, которые были израсходованы на благоустройство двора.

Председатель Счетной палаты Тульской области Петр Кошельников сообщил губернатору, что 40% от общего объёма работ выполнено некачественно.

Губернатор раскритиковал работу Городской службы заказчика, которая подписала акт приёмки объекта, что «непозволительно делать при явных нарушениях ремонтных работ».

Глава региона взял вопрос на личный контроль.

Согласно отчету Счетной палаты, благоустройство придомовой территории на улице Пушкинской производилось за счет субсидии, предоставляемой в рамках Региональной программы Тульской области «Благоустройство города Тула — административного центра Тульской области на 2016 год».

На благоустройство этой придомовой территории в 2016 году планировалось выделить средства в размере 4 566 509 рублей на семь видов работ.

В нарушение утвержденного перечня объектов и состава работ в сметную документацию были внесены и другие работы на сумму 198 050 рублей. Всего по этому адресу подрядчик выполнил работы на сумму 4 202 137 рублей.

Приемка результатов работ осуществлялась без представителя министерства строительства и ЖКХ Тульской области. Выяснилось, что исполнительные схемы на выполненные работы не соответствуют фактически выполненным.

Проверка также установила: с асфальтом во дворе явно пожадничали, а сам асфальтобетон не соответствует требованиям СНиП. Нашли и деньги, которые подрядчик получил, но работ на указанные суммы не выполнял.

Объем нарушений составил 1 873 315 рублей (с учетом сумм неправомерного использованных средств бюджета, сумм неэффективного расходования средств, некачественно выполненных работ и др.).

Отчет отправили губернатору Тульской области. После чего к делу подключились сотрудники УФСБ.

Подробно об этом деле Myslo писал здесь.

Справка: санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.