новости
новости
Регистрация
В Туле на Зеленстрое сбили 10-летнюю девочку
Фото автора.

В Туле на Зеленстрое сбили 10-летнюю девочку

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

Сегодня, 20 августа, около 17.00 в Туле на пересечении улицы Генерала Маргелова и проспекта Ленина автомобиль KIA Sportage сбил ребенка. По предварительным данным, 10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую с подозрением на перелом ноги увезла скорая помощь. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:46 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили ребенка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области при обрушении старого балкона пострадал ребёнок
В Тульской области при обрушении старого балкона пострадал ребёнок
Махинации с бордюрами: в Туле слушается дело работников службы единого заказчика
Махинации с бордюрами: в Туле слушается дело работников службы единого заказчика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.