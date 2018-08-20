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В Туле на Зеленстрое сбили 10-летнюю девочку
По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.
Сегодня, 20 августа, около 17.00 в Туле на пересечении улицы Генерала Маргелова и проспекта Ленина автомобиль KIA Sportage сбил ребенка. По предварительным данным, 10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую с подозрением на перелом ноги увезла скорая помощь. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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