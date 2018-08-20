новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет турнир по стритболу памяти Андрея Захарова

В Туле пройдет турнир по стритболу памяти Андрея Захарова

Победители получат ценные призы.

В Туле пройдет турнир по стритболу памяти Андрея Владимировича Захарова. Соревнования состоятся 2 сентября на площади Ленина.

Турнир будет проводиться среди мужчин (всего 16 команд) — призовой фонд 20000 руб., женщин (всего 12 команд) — призовой фонд 10000 руб. и детей в двух возрастных категориях (2000 — 2003 г. р., 2004 г. р. и моложе).

Заявки высылайте на почту организатора — Тульской областной федерации баскетбола — tyl_basket@bk.ru до 25 августа.

Регистрация детских команд будет проходить непосредственно на месте проведения турнира с 14.00 до 14.30. Начало соревнований в 15.00.

Подробнее информация в группе ВКонтакте.

Напомним, экс-заместителя председателя Тульской городской Думы, депутат Тульской гордумы 2-го, 3-го и 4-го созывов, бывший глава областной федерации баскетбола Андрей Захаров скончался на 53-м году жизни после продолжительной болезни.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:35 +2
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Захаров
Место
Тула
Прочее
баскетболстритбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Махинации с бордюрами: в Туле слушается дело работников службы единого заказчика
Махинации с бордюрами: в Туле слушается дело работников службы единого заказчика
Фестиваль «Школодром-2018»: Приветствуем команду Князевых!
Фестиваль «Школодром-2018»: Приветствуем команду Князевых!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.