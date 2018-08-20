В Туле пройдет турнир по стритболу памяти Андрея Захарова

В Туле пройдет турнир по стритболу памяти Андрея Владимировича Захарова. Соревнования состоятся 2 сентября на площади Ленина.

Турнир будет проводиться среди мужчин (всего 16 команд) — призовой фонд 20000 руб., женщин (всего 12 команд) — призовой фонд 10000 руб. и детей в двух возрастных категориях (2000 — 2003 г. р., 2004 г. р. и моложе).

Заявки высылайте на почту организатора — Тульской областной федерации баскетбола — tyl_basket@bk.ru до 25 августа.

Регистрация детских команд будет проходить непосредственно на месте проведения турнира с 14.00 до 14.30. Начало соревнований в 15.00.

Подробнее информация в группе ВКонтакте.

Напомним, экс-заместителя председателя Тульской городской Думы, депутат Тульской гордумы 2-го, 3-го и 4-го созывов, бывший глава областной федерации баскетбола Андрей Захаров скончался на 53-м году жизни после продолжительной болезни.