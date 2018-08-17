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Труп на улице Ползунова в Туле: проводится доследственная проверка
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Труп на улице Ползунова в Туле: проводится доследственная проверка

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее Myslo писал, что 16 августа в одной из квартир на ул. Ползунова, 8 был обнаружен труп 41-летнего мужчины. По данному факту следователи начали доследственную проверку.

На место происшествия правоохранителей вызвали жители указанного дома — они почувствовали неприятный запах на лестничной площадке второго этажа. Дверь в квартиру открывали с помощью сотрудников МЧС.

В ходе осмотра места происшествия признаков криминальной смерти установлено не было.

Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области. Погибший опознан.

– Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +1
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