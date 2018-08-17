В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку
К поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку. 74-летняя Лидия Ивановна Савельева (Киселева) 29 июля ушла с дачного участка в д. Нефедьево Ясногорского района и до сих пор не вернулась.
Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-голубые.
Была одета: черно-желтый халат в крупный цветок, черные ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении
Лидии Савельевой, звоните по телефонам
8 (800) 700-54-54или 02; 102.
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