В Тульской области разыскивают пропавшую пенсионерку. 74-летняя Лидия Ивановна Савельева (Киселева) 29 июля ушла с дачного участка в д. Нефедьево Ясногорского района и до сих пор не вернулась.

Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-голубые.

Была одета: черно-желтый халат в крупный цветок, черные ботинки.