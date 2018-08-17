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18 августа в Одоеве пройдет ежегодный рок-фест «Свои»
Фото nashe.ru.

18 августа в Одоеве пройдет ежегодный рок-фест «Свои»

Хедлайнером фестиваля станут легендарные «Монгол Шуудан».

В субботу, 18 августа, на центральной площади Одоева фанатов рока ждет ежегодный фестиваль «Свои».

Участниками фестиваля станут команды, прошедшие отборочный тур в клубе «Ирландец» в апреле. На одной сцене выступят 12 рок-групп: «Жамки», «Антиматерия», Jack Action, Aspen, River Bridge, «Каникулы на Марсе», «Элизиум» и др.

Специальные гости одного из самых ярких рок-событий этого лета — столичные «Монгол Шуудан».

Для жителей Тульской области организован автобусный тур. Стоимость трансфера составит 500 рублей. Отправление — 18 августа в 12.00 возле танка на ост. «Педуниверситет». Подробности и предварительная запись здесь.

Вход на фестиваль свободный.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:34 +2
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