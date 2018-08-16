Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигаются грозы и сильный ветер

Сотрудники регионального ГУ МЧС России советуют быть осторожнее, находясь на улице.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время с сохранением до 21.00 на территории Тульской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра порывы до 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения усилении ветра:

При прохождении грозового фронта старайтесь держаться в стороне от энергообъектов и энергоустановок, не подходите близко к электроприборам и проводке, не пользуйтесь мобильными устройствами.

Нельзя укрываться от грозы вблизи высоких деревьев, прятаться в небольших сараях, находиться на воде и у воды.

Если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратить движение, покинуть транспортное средство и переждать грозу на расстоянии примерно 30 метров от него. Если вы едете в автомобиле, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь.

При сильном ветре машину лучше поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

В случае чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01 и 112.