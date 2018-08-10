На ул. Новомосковской двое мужчин напали на туляка

Они ударили его по голове стеклянной банкой и отобрали 10 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратился житель областного центра. Мужчина сообщил, что днем около дома по улице Новомосковской на него напали неизвестные и отобрали 10 тысяч рублей.

Полицейские восстановили картину преступления. Выяснилось, что злоумышленники приметили потерпевшего в супермаркете, когда тот покупал сигареты.

– Преступники помогли мужчине убрать покупку в пакет, после чего уже на улице попросили закурить. Ничего не подозревавшая жертва выполнила просьбу, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В районе дома №3 по улице Новомосковской мужчина неожиданно получил удар по голове пустой стеклянной банкой. Когда он обернулся, то увидел тех самых мужчин из магазина. Они нанесли потерпевшему еще несколько ударов и забрали все имевшиеся у него деньги.

Нападавших задержали по горячим следам. Подозреваемыми оказались ранее судимые 38-летний мужчина и его 42-летний подельник. Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Подозреваемые заключены под стражу.