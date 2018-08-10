Туляки могут попасть на предпремьерные показы спектаклей театра «Барабан»

В финале летней резиденции «Барабан» отдыхает» зрители впервые увидят спектакли, которые войдут в репертуар нового сезона театра «Барабан».

Увидеть новые спектакли самыми первыми можно будет 25 августа в финале летней резиденции «Барабан» отдыхает» тульского театра «Барабан» в Дворяниново Заокского района. С 13 по 25 августа театр «Барабан» впервые проводит летнюю резиденцию для молодых драматургов, режиссеров, художников и актеров.

В этот день четыре творческие команды представят зрителям, экспертам и критикам воплощение только что сочиненных спектаклей на пространстве, которое они придумают и построят сами.

Все спектакли, созданные в рамках резиденции, войдут в репертуар «Барабана», а лучшие из них получат шанс быть представленными в специальной программе фестиваля современной драматургии «Любимовка». Подробности в официальном сообществе ВКонтакте.

Вход свободный. Все желающие смогут приехать на финал самостоятельно. Начало в 19.00.

Все остальные тульские зрители смогут увидеть премьеры спектаклей, созданных в рамках резиденции, в репертуаре нового сезона театра «Барабан». Вход на все премьерные показы будет бесплатным, по предварительной записи.

Добраться до места можно на автомобиле по адресу Деревня Дворяниново, Заокский Район, Тульская область или самостоятельно на электричке и такси.

С Курского вокзала в Москве доезжаете до станции Тарусская. Несколько раз в день по этому маршруту ходит экспресс (1,5 часа, билеты необходимо покупать заранее в ж/д кассе). Возле станции берете такси до деревни Дворяниново. Время в пути – 20 минут.

Летняя резиденция «Барабан» отдыхает» для молодых актеров, режиссеров, драматургов и художников проходит в этом году впервые при поддержке Фонда Михаила Прохорова. Это двухнедельный интенсив для работников театральной сферы, во время которого участники решают художественные задачи и сочиняют «театр мечты» — придумывают и строят идеальную сценическую площадку для показа своих работ.