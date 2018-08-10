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Прокуратура обязала ефремовскую администрацию отремонтировать объект культурного наследия

Прокуратура обязала ефремовскую администрацию отремонтировать объект культурного наследия

Здание находится в неудовлетворительном состоянии.

В ефремовскую межрайонную прокуратуру обратился с жалобой мужчина. Он заявил, что власти не принимают меры по содержанию дома №30 по ул. Тургенева, имеющего статус объекта культурного наследия.

Прокурорская проверка показала, что дом состоит в казне МО город Ефремов, соответственно, все четыре квартиры находятся в муниципальной собственности. Дом действительно входит в перечень объектов, представляющих историко-культурную ценность.

Здание находится в неудовлетворительном состоянии: фасад здания имеет трещины, отсутствует часть окон, входные двери, внутри здания разбросан мусор.

На фасаде расположена табличка с надписью: «В этом здании с января по май 1944 года находился штаб 2-й чехословацкой воздушно-десантной бригады в СССР. В феврале и апреле 1944 года штаб бригады посетил Клемент Готвальд».

– Бездействие городской администрации по несвоевременному проведению ремонта создает угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в нем, нарушает права неопределенного круга лиц на сохранение, использование и государственную охрану объектов культурного наследия, являющегося памятником архитектуры, создает предпосылки для нарушения режима сохранности памятника истории и культуры, что является недопустимым, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки главе администрации МО город Ефремов внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:47 +1
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