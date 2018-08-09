В Алексине полностью сгорела дача

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

8 августа в 21.30 в службу спасения сообщили о возгорании дачи, расположенной в Алексине в СНТ «Рассвет». Три пожарных расчета были на месте происшествия в 21.34. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение ликвидировали через три минуты. Пострадавших нет.

В результате происшествия дача сгорела полностью.



Причина пожара устанавливается.