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В Алексине полностью сгорела дача
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине полностью сгорела дача

Причину установят специалисты.

8 августа в 21.30 в службу спасения сообщили о возгорании дачи, расположенной в Алексине в СНТ «Рассвет». Три пожарных расчета были на месте происшествия в 21.34. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение ликвидировали через три минуты. Пострадавших нет.
В результате происшествия дача сгорела полностью.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:56 +1
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Тульская областьАлексин

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