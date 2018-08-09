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Отравление в тульском кафе «Тарелка»: Роспотребнадзор готов помочь пострадавшим

Отравление в тульском кафе «Тарелка»: Роспотребнадзор готов помочь пострадавшим

Ведомство напоминает, что потребитель может потребовать от кафе возмещения ущерба.

Роспотребнадзор готов помочь тулякам, отравившимся в кафе «Тарелка» в Белоусовском парке. Происшествие случилось 6 августа: восемь человек, посетителей заведения, слегли с острой кишечной инфекцией.

– Потребители вправе предъявить исполнителю — ООО «Летние площадки» — требование о возмещении вреда здоровью, причиненного некачественной услугой, компенсации морального вреда, а также полного возмещения понесенных в связи с данными обстоятельствами убытков (ст. ст. 13, 14, 18 Закона), — сообщается на сайте ведомства. — Все пострадавшие потребители вправе обратиться с письменной претензией и подтверждающими документами к исполнителю услуги с указанными требованиями, а при отказе в решении данного вопроса обратиться в судебные органы с соответствующим иском.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что потребитель также может предъявить иск в суд. В этом случае он освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

– Специалисты Управления готовы защитить права каждого пострадавшего, оказать практическую помощь в составлении претензии на некачественное оказание услуги, возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью потребителя, — говорят в ведомстве.

Кроме того, в случае реализации потребителем самостоятельно права на судебную защиту он может обратиться в суд с ходатайством о привлечении Управления для дачи заключения по гражданскому делу в целях защиты его прав.

Более подробную консультацию о судебной защите прав потребителей можно получить по телефону горячей линии 55-55-50 ежедневно по будням с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 0
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