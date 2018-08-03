В Туле в аварии на улице Рязанской пострадала женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

2 августа в 8.50 в Туле на улице Рязанской 51-летний водитель автомобиля ГАЗ 3221−415, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Дэу Матиз». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадала 49-летняя женщина — водитель «Дэу». Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.