Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле в аварии на улице Рязанской пострадала женщина
Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
2 августа в 8.50 в Туле на улице Рязанской 51-летний водитель автомобиля ГАЗ 3221−415, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Дэу Матиз». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.
В аварии пострадала 49-летняя женщина — водитель «Дэу». Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
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