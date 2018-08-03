Тульским мужчинам раздадут бесплатные карты в спортклубы и заставят делать производственную гимнастику

Средняя продолжительность жизни мужчин в Тульской области составляет по официальным данным 64,8 года, что на 11,8 года меньше продолжительности жизни женщин. Основные причины смертности — болезни сердечно-сосудистой системы, травмы и отравления, в том числе алкогольные, онкология.

Поэтому с подачи губернатора Алексея Дюмина в регионе запустили программу «Мужское здоровье». Ее суть, по словам разработчиков из правительства Тульской области, — в повышении мотивации мужчин вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и регулярно обследоваться у врачей.

В мае на совещании у губернатора обсуждали меры по спасению здоровья тульских мужчин. Правда, тогда губернатор остался недоволен программой и поручил разработать конкретные предложения.

О них и рассказала зампред правительства Марина Левина.

На предприятиях, в учреждениях культуры и сферы обслуживания появятся (а кое-где уже появились) стенды с социальной рекламой здорового образа жизни и правильного питания. Местные телеканалы будут снимать рекламные ролики о программе оздоровления туляков — желающие могут предложить себя в качестве героев. Их, как планируется, будут показывать не только сами телеканалы, но и в тульских кинотеатрах перед показом фильмов.

Как обещала зампред правительства, реклама ЗОЖ будет не агрессивной, а позитивной и мотивирующей.

На крупных предприятиях — «Металлопрокатный завод», «Комбайнмашстрой», «Щекиноазот», «ТОЗ», «Полема», «Тулачермет» – проведены выездные медосмотры. Комплексно обследовано более 2000 человек. И, к сожалению, было выявлено 900 случаев патологии, о чем обследованные до этого и не подозревали. В августе такие обследования пройдут на «Юнилевере» и «Стреле».

11 августа накануне Всероссийского дня физкультурника на площади Ленина в Туле помимо большой спортивной программы будет организовано и большое скрининговое исследование. Мужчины смогут пройти флюорографию, осмотр стоматолога и дерматовенеролога на онкопатологию полости рта и кожи, сдать анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА), уровень глюкозы и холестерина, пройти анонимный тест на ВИЧ, сделать ЭКГ и получить консультацию врачей специалистов.

Аналогичная акция по инициативе областного минздрава пройдет еще 25 августа в Белоусовском парке.

Кстати, участникам этой акции — мужчинам, которым после диспансеризации установили 2-ю группу здоровья и которые хотят его сохранить, а может быть, и улучшить, — комитет по спорту будет выдавать бесплатные сертификаты на посещение спортклубов. Правда, количество этих сертификатов невелико — всего 160. Но лиха беда начало.

Марина Левина:

Марина Левина – Мы работаем с крупными предприятиями по внедрению мер поощрения для тех мужчин трудоспособного возраста, кто бросил курить и решил вести здоровый образ жизни. В этом нам помогли тульские фитнес-центры. Они выделяют сертификаты на посещение занятий, которые подобраны по группе здоровья и уровню физподготовки.

Еще одно новшество, вернее, хорошо подзабытое старое — производственная гимнастика на предприятиях. Если кто помнит, в советское время в 11.00 по радио транслировали комплекс несложных упражнений для работающих — бодрый голос диктора приглашал выполнить несколько наклонов, приседаний, вращений руками…

– На наших предприятиях есть громкая связь, будем использовать этот ресурс. Мы уже разработали комплекс производственной гимнастики, теперь подбираем голос, чтобы записать ролики. Он должен быть приятным и мотивирующим, это очень важно, — пояснила Марина Левина. — Пока внедрять производственную гимнастику будут «Юнилевер», ТОЗ, «Тулаточмаш», «Тулачермет». Такая же гимнастика будет внедрена в школах.

На предприятиях, где работает более 100 человек, будут прививать от гриппа сотрудников за счет работодателя — не менее 50% состава.

В программе уделено внимание и репродуктивному здоровью мужчин.

Например, на базе Тульской областной клинической больницы заработала неделю назад онлайн-консультация уролога-андролога. Вы задаете свой вопрос и получаете рекомендации в течение 24 часов.

Еще в пяти государственных учреждениях здравоохранения Тульской области созданы кабинеты уролога-андролога, утверждена маршрутизация пациентов из групп риска.

А с августа всем будущим молодоженам при подаче заявления в загсе вручают сертификаты на бесплатное обследование заболеваний, передающихся половым путем.

Уже отпечатано 4 тысяч таких сертификатов, обследование проводится в областном кожвендиспансере на 9 инфекций.

– Ожидаемый результат программы — увеличение в текущем году продолжительности жизни тульских мужчин на год! — смело заявила зампред правительства Марина Левина.