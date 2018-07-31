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Тулячка напала с ножом на своего сожителя
Фото pressa40.ru.

Тулячка напала с ножом на своего сожителя

Причиной поведения женщины стал конфликт.

Сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 36-летней тулячки по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, утром 29 июля 2018 года обвиняемая вместе со своим сожителем находилась в квартире одного из домов на проспекте Ленина в Туле. Между ними произошел конфликт, во время ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов мужчине в область груди и живота. Потерпевший начал отбиваться и выбил из ее рук нож.

Женщину задержали, следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:43 0
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