Тулячка напала с ножом на своего сожителя

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Сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 36-летней тулячки по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, утром 29 июля 2018 года обвиняемая вместе со своим сожителем находилась в квартире одного из домов на проспекте Ленина в Туле. Между ними произошел конфликт, во время ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов мужчине в область груди и живота. Потерпевший начал отбиваться и выбил из ее рук нож.

Женщину задержали, следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.