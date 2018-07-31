новости
новости
Регистрация
В Тулу прибудет тур «Всегда Великая Победа»

В Тулу прибудет тур «Всегда Великая Победа»

Остановка в оружейной столице состоится 2 августа.

В составе прибывающей делегации 45 человек: ветераны военной службы и труда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, глава города воинской славы Малоярославец и депутаты города, музейные работники, учителя и студенты.

В программе:

  • 14.00 — возложение цветов на площади Победы, посещение участниками поездки мемориальных мест;
  • 15.00 — 16.15 — посещение Музея оружия;
  • 17.00 — участники поездки убывают в Орловскую область и следуют далее по маршруту.

По сообщению пресс-службы администрации Тулы, 2−5 августа 2018 года в рамках цикла тематических акций-поездок состоится военно-исторический тур «Всегда Великая Победа», посвященный 75-летию Курской битвы. Маршрут тура таков: Москва — Чехов — Тула — Орел — Игишево — Поныри — Курск — Яковлево — Прохоровское поле — Белгород — Ватутино — Воронеж — Елец — Москва.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 12:02 −1
Другие статьи по темам
Событие
памятный турвсегда великая победа
Люди
ветераны военной службыдепутатыстуденты
Место
музей оружияПлощадь Победы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП на ул.Приупской в Туле пострадали два человека
В ДТП на ул.Приупской в Туле пострадали два человека
Тулячка напала с ножом на своего сожителя
Тулячка напала с ножом на своего сожителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.