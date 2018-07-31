В Тулу прибудет тур «Всегда Великая Победа»

В составе прибывающей делегации 45 человек: ветераны военной службы и труда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, глава города воинской славы Малоярославец и депутаты города, музейные работники, учителя и студенты.

В программе:

14.00 — возложение цветов на площади Победы, посещение участниками поездки мемориальных мест;

15.00 — 16.15 — посещение Музея оружия;

17.00 — участники поездки убывают в Орловскую область и следуют далее по маршруту.

По сообщению пресс-службы администрации Тулы, 2−5 августа 2018 года в рамках цикла тематических акций-поездок состоится военно-исторический тур «Всегда Великая Победа», посвященный 75-летию Курской битвы. Маршрут тура таков: Москва — Чехов — Тула — Орел — Игишево — Поныри — Курск — Яковлево — Прохоровское поле — Белгород — Ватутино — Воронеж — Елец — Москва.