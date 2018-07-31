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Пьяный туляк кухонным ножом повредил машину соседки

Пьяный туляк кухонным ножом повредил машину соседки

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Пузакова неизвестный повредил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба тульского УМВД.

Полицейские выяснили, что накануне вечером вечернее время нигде не работающий 44-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, кухонным ножом повредил автомобиль Hyundai Solaris, припаркованный возле дома.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. Он сознался в содеянном, однако объяснить свои действия не смог – неприязненных взаимоотношений с владелицей иномарки у него не было.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам будет принято решение о привлечении задержанного к ответственности.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:38 +1
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Место
Тулаулица Пузакова

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