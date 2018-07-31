Пьяный туляк кухонным ножом повредил машину соседки

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Пузакова неизвестный повредил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба тульского УМВД.

Полицейские выяснили, что накануне вечером вечернее время нигде не работающий 44-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, кухонным ножом повредил автомобиль Hyundai Solaris, припаркованный возле дома.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. Он сознался в содеянном, однако объяснить свои действия не смог – неприязненных взаимоотношений с владелицей иномарки у него не было.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам будет принято решение о привлечении задержанного к ответственности.