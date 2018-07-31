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На улицах Тулы укладывают рулонный газон
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улицах Тулы укладывают рулонный газон

Работы пройдут в Зареченском районе, в центре Тулы и на набережной Упы.

Специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» укладывают газон у памятника Никите Демидову. Всего здесь предстоит уложить 2200 квадратных метров покрытия.

Далее работы пройдут у памятника адмиралу Рудневу, возле монумента участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, на набережной Упы, а также на улицах Советской и Благовещенской.  Всего будет уложено порядка 21000 квадратных метров газона.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +4
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