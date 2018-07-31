На улицах Тулы укладывают рулонный газон

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Работы пройдут в Зареченском районе, в центре Тулы и на набережной Упы.

Специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» укладывают газон у памятника Никите Демидову. Всего здесь предстоит уложить 2200 квадратных метров покрытия.

Далее работы пройдут у памятника адмиралу Рудневу, возле монумента участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, на набережной Упы, а также на улицах Советской и Благовещенской. Всего будет уложено порядка 21000 квадратных метров газона.