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В лобовом столкновении на трассе «Крым» погиб водитель отечественной «семёрки»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В лобовом столкновении на трассе «Крым» погиб водитель отечественной «семёрки»

По предварительной информации, 50-летний мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai i40.

Примерно в 17.00, на 250-м километре трассы «Крым» в Плавском районе 50-летний водитель «ВАЗ» седьмой модели выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai i40. Ехавший позади иномарки водитель Hyundai Solaris, уходя от столкновения, съехал в кювет.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области мужчина, сидевший за рулём отечественной легковушки, погиб на месте, водитель Hyundai госпитализирован с различными травмами.

По данным регионального ГУ МЧС, в ликвидации последствий происшествия участвовали трое спасателей и одна единица техники.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:26 0
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