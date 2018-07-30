Жительница Арсеньева осуждена за махинации с детскими санками

26-летняя жительница п. Арсеньево признана виновной в совершении 9 преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

На протяжении 2017 — 2018 годов девушка размещала в интернете объявления о продаже детских санок и предлагала приобрести их при условии предварительной оплаты. Никаких санок покупатели не получили. Причиненный ущерб оценили в сумму 31 600 рублей, он так и не был возмещен потерпевшим.

Приговором судебного участка № 5 Одоевского судебного района злоумышленнице назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с установлением ограничений.