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Жительница Арсеньева осуждена за махинации с детскими санками

Жительница Арсеньева осуждена за махинации с детскими санками

Она обманула 9 человек.

26-летняя жительница п. Арсеньево признана виновной в совершении 9 преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

На протяжении 2017 — 2018 годов девушка размещала в интернете объявления о продаже детских санок и предлагала приобрести их при условии предварительной оплаты. Никаких санок покупатели не получили. Причиненный ущерб оценили в сумму 31 600 рублей, он так и не был возмещен потерпевшим.

Приговором судебного участка № 5 Одоевского судебного района злоумышленнице назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с установлением ограничений.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:19 +1
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Событие
мошенничество
Люди
жительница Арсеньева
Место
АрсеньевоОдоевский район

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