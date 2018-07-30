В Туле пройдет Всемирный день чистоты

Фото пресс-службы администрации Тулы.

15 сентября в 150 странах пройдет экологическая акция — Всемирный день чистоты «Сделаем!». В этом году к масштабному проекту присоединится и Тульская область.

До начала сентября команда проекта, в которую вошли представители общественных движений и организаций, будет отмечать свалки на специальной карте, оценивать их размер и состав, наладит сотрудничество с переработчиками, транспортными компаниями и проведет мероприятия по продвижению идей устойчивой чистоты и осознанного потребления.

Присоединиться к команде Тульской области можно следующим образом:

расскажите об акции «Сделаем!» своим друзьям и знакомым, сделайте пост об акции на личных страницах в соцсетях;

снимите видеообращение, рассказав, почему вас волнует проблема мусора, зачем вы участвуете в акции;

найдите свалки и отметьте их на карте;

заполните анкету, если хотите организовать уборку;

заполните анкету, если хотите стать частью команды региона и координировать акцию.

Подробнее о проекте в группе ВКонтакте.

Контакты: координатор проекта «Сделаем!» в Тульской области — Екатерина Олейник, вопросы можно задать по электронной почте.