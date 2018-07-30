19 тульских студентов год отучились в китайском университете

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Студенты ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого завершили годичное обучение в Пекинском объединенном университете. Это один из самых престижных вузов Китайской народной республики. Он был основан в 1985 году, и сегодня в нем обучаются более 30 000 студентов со всего мира.

Студенты обучались в университете по специальностям «Гостиничное дело», «Таможенное дело», «Лингвистика», «Архитектура» и др.

Курс продолжался в течение одного учебного года, по итогам которого студенты проходили аттестацию и сдавали экзамены.

Обучение по основной специальности все наши ребята завершили успешно. Помимо основных предметов, они изучали китайский язык и по итогам обучения получили соответствующие сертификаты. Студентке ТулГУ Сабине Сафаровой предложили продолжить занятия китайским языком еще в течение семестра и получать стипендию.

Напомним, договоренность об обучении тульских студентов в Китае была достигнута во время визита делегации в наш регион в 2017 году на встрече губернатора области Алексея Дюмина с заместителем председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами Дэн Жун.