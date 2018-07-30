19 тульских студентов год отучились в китайском университете
Студенты тульских вузов были направлены на бесплатное обучение.
Студенты ТулГУ и ТГПУ им.
Студенты обучались в университете по специальностям «Гостиничное дело», «Таможенное дело», «Лингвистика», «Архитектура» и др.
Курс продолжался в течение одного учебного года, по итогам которого студенты проходили аттестацию и сдавали экзамены.
Обучение по основной специальности все наши ребята завершили успешно. Помимо основных предметов, они изучали китайский язык и по итогам обучения получили соответствующие сертификаты. Студентке ТулГУ Сабине Сафаровой предложили продолжить занятия китайским языком еще в течение семестра и получать стипендию.
Напомним, договоренность об обучении тульских студентов в Китае была достигнута во время визита делегации в наш регион в 2017 году на встрече губернатора области Алексея Дюмина с заместителем председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами Дэн Жун.