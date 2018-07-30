В Туле пройдут публичные слушания по вопросам налогообложения юридических лиц

Мероприятие проводится региональным УФНС России в рамках программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Тульские налоговики проведут публичные слушания на тему «Формирование прозрачной налоговой среды. Обеспечение достоверности сведений, поступающих в ЕГРЮЛ, актуальные проблемы государственной регистрации юридических лиц».

Среди актуальных вопросов – достоверность сведений, содержащихся в едином госреестре юридических лиц, ответственность и последствия наличия в реестре ложных сведений. Также в рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы регистрации юридических лиц и работа сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес».

Сотрудники тульской УФНС приглашают на публичные слушания представителей Правительства Тульской области, контрольно-надзорных ведомств, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций, представителей бизнес-сообщества и граждан, желающих начать своё дело.

Публичное обсуждение состоится в среду, 15 августа, в 11.00, по адресу: ул. Тургеневская, д. 66, конференц-зал (3 этаж). Телефон для записи: 35-94-34.