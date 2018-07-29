Фото sibdepo.ru.
На карьере в тульских Кондуках утонул мужчина
Следователи проводят проверку.
Как стало известно Myslo, днем 28 июля в карьере в деревне Кондуки утонул мужчина. Это информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
По предварительной информации, компания мужчин приехала отдохнуть на пляже. Они решили искупаться, а через некоторое время заметили, что один из друзей долго не появляется на берегу. Около 15.00 мужчины обратились в правоохранительные органы.
Приехавшие на место водолазы обнаружили тело погибшего. По предварительной информации, мужчина не умел плавать.
В ходе осмотра следователи не обнаружили следов насильственной смерти. По данному факту проходит доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Другие статьи по темам
Событие
Место