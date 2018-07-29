На карьере в тульских Кондуках утонул мужчина

Фото sibdepo.ru.

Как стало известно Myslo, днем 28 июля в карьере в деревне Кондуки утонул мужчина. Это информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По предварительной информации, компания мужчин приехала отдохнуть на пляже. Они решили искупаться, а через некоторое время заметили, что один из друзей долго не появляется на берегу. Около 15.00 мужчины обратились в правоохранительные органы.

Приехавшие на место водолазы обнаружили тело погибшего. По предварительной информации, мужчина не умел плавать.

В ходе осмотра следователи не обнаружили следов насильственной смерти. По данному факту проходит доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.