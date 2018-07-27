В Тульской области пенсионер на огороде вырастил 1779 кустов конопли
Мужчина заявил, что растение он выращивал исключительно для хозяйственных целей.
В Ясногорском районе полицейские задержали 68-летнего местного жителя. На своем огороде пенсионер вырастил 1779 кустов растения, внешне очень напоминающего коноплю. Эксперты криминалистического центра подтвердили, что растения содержат наркотическое вещество — тетрагидроканнабинол.
Задержанный пояснил стражам правопорядка, что коноплю он выращивал для собственных хозяйственных целей.
Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенное в особо крупном размере».
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание — до 8 лет лишения свободы.