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В Туле посреди проезжей части на ул. Демонстрации открыт люк

В Туле посреди проезжей части на ул. Демонстрации открыт люк

Туляки утверждают, что такая опасная ситуация на дороге сложилась с 10 часов утра.

В редакцию Myslo обратились возмущенные туляки. Они сообщили, что с 10.00 посреди проезжей части на пересечении улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова открыт люк.

Туляки обращались с этой проблемой в администрацию. По их словам, им ответили, что приняли информацию к сведению. Однако воз и ныне там.

Будьте внимательны и предельно осторожны!

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:41 +2
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