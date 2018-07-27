В Туле посреди проезжей части на ул. Демонстрации открыт люк
Туляки утверждают, что такая опасная ситуация на дороге сложилась с 10 часов утра.
В редакцию Myslo обратились возмущенные туляки. Они сообщили, что с 10.00 посреди проезжей части на пересечении улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова открыт люк.
Туляки обращались с этой проблемой в администрацию. По их словам, им ответили, что приняли информацию к сведению. Однако воз и ныне там.Будьте внимательны и предельно осторожны!
Другие статьи по темам
Событие
Место