В Туле посреди проезжей части на ул. Демонстрации открыт люк

В редакцию Myslo обратились возмущенные туляки. Они сообщили, что с 10.00 посреди проезжей части на пересечении улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова открыт люк.

Туляки обращались с этой проблемой в администрацию. По их словам, им ответили, что приняли информацию к сведению. Однако воз и ныне там.

Будьте внимательны и предельно осторожны!