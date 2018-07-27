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Администрация Тулы: «Подрядчик приведет в порядок тротуар на ул. Первомайской»
Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы: «Подрядчик приведет в порядок тротуар на ул. Первомайской»

Сам тротуар расширят, чтобы пешеходы могли беспрепятственно перейти проезжую часть по зебре.

В редакцию Myslo обратились жители города. Туляки жаловались на ремонт тротуара на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской. Строители установили забор, перегородив пешеходный переход.

В администрации города Myslo пояснили, что этим утром подрядчику указано на необходимость демонтажа секции ограждения, которую он установил на пешеходной дорожке, ведущей к тротуару. Что касается установки ограждения на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской, то здесь будет расширен тротуар для свободного передвижения пешеходов по зебре. Также отметим, что в этом году на 16 объектах выполняются мероприятия по комплексному приведению к нормативному соответствию участков улично-дорожной сети, находящихся в непосредственной близости от центров образования в Советском округе. Данные мероприятия включают полный комплекс мер, таких как:

  • установка ограничивающих пешеходных ограждений;
  • установка светофорных объектов типа Т 7;
  • нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» с использованием износостойких материалов.

Для упорядочения движения пешеходов и предотвращения случаев перехода проезжей части в неположенном месте, выполняются работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:13 +1
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