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Житель Ясногорска убил приятеля лопатой

Житель Ясногорска убил приятеля лопатой

Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Ясногорска. Мужчина признан виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что утром 30 марта подсудимый вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки в квартире одного домов на улице Железнодорожной.

Между ними произошла ссора – осужденный сначала избил собутыльника, а затем схватил стоявшую в коридоре штыковую лопату и нанес ей несколько ударов по голове потерпевшему. 

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Приговором суда убийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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Тульская областьЯсногорск

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