Где в Туле отключат свет 25 июля
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- пр-т Ленина, 99, 101,
- ул. Шевченко, 8, 8-а, 10, 12, 16, 4, 6-а, 2,
- 1-й пр-д Южный, 1-9 (нечётн.), 1 к. 2,
- 2-й пр-д Южный, 1-13,
- 3-й пр-д Южный, 1-16,
- ул. Станиславского, 5-15 (нечётн.),
- Мясново: ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
- ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4, 9,
- пер. Привокзальный, 10, 12, 14, 16,
- ул. Н. Краснослободская, 10-а36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а,
- ул. Пушкинская, 57,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 92, 94-а, 94, 73,
- ул. Халтурина, 5,
- ул. Октябрьская, 23-а, 25, 31,
- п. 2-й Дачный: ул. Солнечная, 1,
- п. Горелки: ул. Новая, 2-36 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Пролетарская, 24, 26, 39-а, 26-а, 53, 57, 37-69 (нечётн.),
- ул. Плеханова, 1-46,
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- ул. Л. Чайкиной, 1-15-а,
- ул. Бывший Монастырь, 1, 3,
- пр-д П. Морозова, 1-56,
- пр-д Полежаева, 1-56,
- Епифанское шоссе, 1, 1-а, 2-б,
- ул. Газовая, 54-72 (чётн.), 61-69 (нечётн.),
- пер. Репина, 45-60,
- Мясново: ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 6-24-в (чётн.),
- ул. Переходная, 4, 5, 6,
- ул. Будённого, 9-17 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
- п. Октябрьский, 127-172-а,
- п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
- пер. Луговой, 1-12,
- ул. Трудовая, 22-б,
- ул. Менделеевская, 13, 13/2.
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