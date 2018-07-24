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На тульском «Газоне» отметят День парашютиста
Фото из архива MySlo

На тульском «Газоне» отметят День парашютиста

Кроме того, гостей ждут экскурсии, спортивные и развлекательные игры, мастер-классы, открытый микрофон и кино.

В среду, 25 июля, в 19.00, состоится экскурсия «Самые необычные факты истории Тулы». Сбор группы в 18.50 у стойки с надписью «Газон» в Тульском кремле. На экскурсии требуется предварительная запись.

В спортивной зоне в 10.00 пройдёт мастер-класс «Йога для начинающих» от Анны Тунеговой. В 19.00 Алена Гончарова проведёт тренировку по стретчингу.

В игротеке гостей «Газона» ждут «Монополия», «Имаджинариум», «Дженга», «Уно», «Дневник авантюриста», «Свинтус», «Самурай», «Манчкин», «Экивоки», «Alias», «D&D», «Метро 2033» и многое другое. В 18.00 начнётся большая игра «Мафия». Кроме того, с 18.00 до 20.00 состоится квест-игра «Где-то на Диком Западе».

На площадке «Неформальное образование» в 15.30 пройдёт мастер-класс по развитию IQ «Двигатель интеллекта» от молодёжного тренингового центра «Локация», а в 17.00 клуб иностранного общения от «Speak English» расскажет о тонкостях английской грамматики.

С 19.00 на сцене проекта «Газон» – открытый микрофон для всех желающих, а в кинотеатре под открытым небом гости посмотрят фильм «Спеши любить». Начало в 21.30, показ состоится при хорошей погоде.

В 17.00 в рамках пространства «Газон» состоятся мастер-класс по правополушарному рисованию и 3D-моделированию. Для участия в мастер-классе нужен ноутбук со бесплатной версией программы Компас 3D.

В четверг, 26 июля, в тульском кремле отметят День парашютиста – будет работать площадка Федерации парашютного спорта Тульской области. Каждый сможет познакомиться со спортивным или десантным парашютом, его устройством, принципом работы, примерить его, принять участие в викторине. Самые смелые и активные участники получат сертификаты на полет в аэротрубе! Все подробности – в официальной группе проекта.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +2
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