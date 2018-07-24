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Во время пожара в пятиэтажке на проспекте Ленина пострадал человек: видео
Фото очевидца

Во время пожара в пятиэтажке на проспекте Ленина пострадал человек: видео

На месте работали сотрудники МЧС и автолестница. Один из жильцов квартиры получил ожоги.

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, на верхнем этаже дома № 139 по проспекту Ленина произошёл пожар.

На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области. Для ликвидации возгорания применялась автолестница.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар был потушен за несколько минут. В результате происшествия выгорели кухня и коридор, один из жильцов получил ожоги. Сейчас его осматривают медики.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:30 +4
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Место
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