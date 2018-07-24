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Тулякам расскажут, как правильно поставить земельные участки на кадастровый учёт

Тулякам расскажут, как правильно поставить земельные участки на кадастровый учёт

В региональной кадастровой палате будет работать тематическая горячая линия.

В четверг, 26 июля, с 10 до 12 часов в тульском филиале Росреестра будет работать горячая линия по вопросам постановки земельных участков на кадастровый учет.

На вопросы туляков ответит заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Татьяна Николаевна Щукина.

Звонки принимаются по телефону: 24-82-23.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +1
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