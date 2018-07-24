Тулякам расскажут, как правильно поставить земельные участки на кадастровый учёт

В четверг, 26 июля, с 10 до 12 часов в тульском филиале Росреестра будет работать горячая линия по вопросам постановки земельных участков на кадастровый учет.

На вопросы туляков ответит заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Татьяна Николаевна Щукина.