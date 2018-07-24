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Отключение воды в Донском: ситуацией заинтересовалась прокуратура

Отключение воды в Донском: ситуацией заинтересовалась прокуратура

Правоохранители возбудили административное дело в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации.

После серии публикаций на Myslo, систематическими отключениями воды в Донском заинтересовалась прокуратура – в ходе проверки установлено, что осуществляется с перебоями и с постоянным пониженным давлением.

Согласно постановлению администрации Донского, гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения микрорайонов города является ООО «Водоканал Д». При этом органы местного самоуправления не приняли необходимых мер для организации водоснабжения.

В адрес главы администрации Донского и руководителя ООО «Водоканал Д» внесены представления об устранении нарушений законодательства о водоснабжении. Кроме того, в отношении и. о. руководителя ресурсоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре города. Напомним, сегодня жители Донского снова остались без воды. На момент публикации сведений о восстановлении водоснабжения не поступало.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +2
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