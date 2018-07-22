Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Щёкинском районе ночью сгорела баня
Пострадавших нет.
22 июля в 2.35 в службу спасения сообщили о возгорании бани, расположенной в Щекинском районе в деревне Ясенки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 2.42.
Открытое горение было ликвидировано через восемь минут. Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, баня выгорела внутри. Причина пожара устанавливается.
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