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Тульский Росреестр ответит на вопросы о нарушениях земельного законодательства

Тульский Росреестр ответит на вопросы о нарушениях земельного законодательства

На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора Ишутина Виктория Ивановна.

Управление Росреестра по Тульской области 26 июня проведет горячую линию по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.
 
Звонки будут приниматься с 10-00 до 12-00 часов по телефону
8(4872) 34-44-75.
 
На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного
земельного надзора Ишутина Виктория Ивановна.
сегодня, в 21:27 0
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