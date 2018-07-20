Тульский Росреестр ответит на вопросы о нарушениях земельного законодательства

На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора Ишутина Виктория Ивановна.

Управление Росреестра по Тульской области 26 июня проведет горячую линию по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10-00 до 12-00 часов по телефону

8(4872) 34-44-75.

На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного

земельного надзора Ишутина Виктория Ивановна.