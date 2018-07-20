Тульский Росреестр ответит на вопросы о нарушениях земельного законодательства
На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора Ишутина Виктория Ивановна.
Управление Росреестра по Тульской области 26 июня проведет горячую линию по вопросам в сфере государственного земельного надзора, о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.
Звонки будут приниматься с 10-00 до 12-00 часов по телефону
8(4872) 34-44-75.
На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного
земельного надзора Ишутина Виктория Ивановна.
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