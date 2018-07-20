Житель Донского задолжал своему ребенку алиментов на 570 тысяч рублей

Елизавета Дубоносова по материалам УФССП.

В отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с жителя Донского Л. задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В результате неисполнения своих родительских обязанностей в виде уплаты алиментов у мужчины образовалась задолженность в размере 570 тыс. рублей.

Судебным приставом был составлен протокол о привлечении гражданина Л. к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Материалы дела были рассмотрены судом, который признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.