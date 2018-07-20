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Житель Донского задолжал своему ребенку алиментов на 570 тысяч рублей
Елизавета Дубоносова по материалам УФССП.

Житель Донского задолжал своему ребенку алиментов на 570 тысяч рублей

Суд за неуплату алиментов назначил наказание – 60 часов обязательных работ.

В отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с жителя Донского Л. задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В результате неисполнения своих родительских обязанностей в виде уплаты алиментов у мужчины образовалась задолженность в размере 570 тыс. рублей.

Судебным приставом был составлен протокол о привлечении гражданина Л. к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Материалы дела были рассмотрены судом, который признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.

сегодня, в 11:15 0
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