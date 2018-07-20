Выпускникам тульских колледжей и техникумов помогут с трудоустройством

Фотоматериалы портала правительства Тульской области.

19 июля состоялось заседание Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина и директор Центра занятости населения Тульской области Ольга Хамешина.

Участники заседания обсудили меры по облегчению трудоустройства выпускников колледжей и техникумов. Эту работу проводят министерство образования Тульской области, ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области», региональный центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций и сами организации профобразования.



Как сообщили в ходе заседания, ссылаясь на результаты мониторинга, в первый год после окончания обучения трудоустраиваются более половины выпускников — 56%, от 25 до 30% молодых людей призываются в армию, еще 14% продолжают обучение в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Марина Левина подчеркнула необходимость проведения мониторинга.

«Он персонифицирован и позволяет нам отследить трудоустройство каждого выпускника и, в зависимости от жизненных обстоятельств, помочь ребятам устроиться на работу», — сообщила она.





Также на совещании было отмечено, что молодых людей, ищущих работу, вовлекают практически во все мероприятия государственной программы «Содействие занятости населения Тульской области». Напомним, что эта программа реализуется с 2018 по 2024 год и направлена на развитие рынка труда, эффективное использование трудовых ресурсов, снижение профессиональных рисков и обеспечение инклюзии в регионе.

Чтобы привлечь самих работодателей к участию в подготовке квалифицированных кадров, государственную итоговую аттестацию предлагают проводить в форме демонстрационного экзамена, также формируют систему профессиональных чемпионатов и конкурсов, вводят практико-ориентированную форму обучения.