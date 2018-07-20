Прокуратура начала проверку по делу туроператора «Натали Турс»

Ее инициировали из-за возникших у туроператора финансовых проблем.

«Прокуратура столицы организовала в отношении компании «Натали Турс» проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — сообщает Людмила Нефедова, официальный представитель прокуратуры Москвы. Контроль за проверкой осуществляет прокурор Владимир Чуриков.

Напоминаем, 4 июля «Натали Турс» аннулировали уже проданные туры и приостановили новые продажи. На период до 1 октября 2018 года было продано туров и авиабилетов на 950 млн рублей (15 млн долларов).

Несмотря на требования правозащитников и проводимую Следственным комитетом проверку, «Натали Турс» продолжает свою деятельность и ищет способы возмещения ущерба клиентам.