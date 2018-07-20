В Заокском районе под завалами сгоревшего дома обнаружен труп

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Ранее Myslo писал о серьезном пожаре, который случился 20 июля рано утром. В Заокском районе в в Малаховское, СНТ «Твой дом» сгорел частный дом, автомобиль и хозяйственные постройки.

Как стало известно Myslo, под завалами сгоревшего дома был обнаружен труп мужчины. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, ведется доследственная проверка.