В архивах тульских кадастровиков насчитали более 16000 невостребованных документов

Как получить забытый документ в архивах Кадастровой палаты и Управления Росреестра по Тульской области?

Несмотря на то, что офисы МФЦ по Туле и Тульской области открыты для посещения заявителей шесть дней в неделю, а подготовленные к выдаче документы хранятся в течение 30 дней, в силу разных причин граждане могут не явиться за их получением.

По истечении 30-дневного срока невостребованные документы направляются в архив в зависимости от вида поданных документов:

в архив Кадастровой палаты по Тульской области направляются документы, подготовленные по запросам о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости,

в архив Управления Росреестра по Тульской области направляются документы, подготовленные по заявлениям о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав.

В настоящее время в архивах Учреждений хранится более 16 000 невостребованных документов.

Для получения невостребованных документов заявитель может обратиться в любой офис ГБУ ТО «МФЦ» и заполнить соответствующий данной процедуре бланк запроса.

Информация об офисах приема и выдачи документов, графике работы МФЦ размещены на официальном сайте по адресу: mfc71.ru.