Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Под утро в Заокском районе сгорели дом, автомобиль и хозпостройки
К счастью, никто не пострадал.
20 июля в Заокском районе произошел серьезный пожар. В 2.51 в службу спасения сообщили о возгорании дома, автомобиля и сарая, расположенных в с. Малаховское, СНТ «Твой дом».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, три пожарных расчета прибыли на место происшествия через 20 минут. Открытое горение было ликвидировано в 3.25. Пострадавших нет.
В результате происшествия дом, хозяйственные постройки и автомобиль сгорели полностью.
Причина пожара устанавливается.
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