Под утро в Заокском районе сгорели дом, автомобиль и хозпостройки

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

20 июля в Заокском районе произошел серьезный пожар. В 2.51 в службу спасения сообщили о возгорании дома, автомобиля и сарая, расположенных в с. Малаховское, СНТ «Твой дом».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, три пожарных расчета прибыли на место происшествия через 20 минут. Открытое горение было ликвидировано в 3.25. Пострадавших нет.

В результате происшествия дом, хозяйственные постройки и автомобиль сгорели полностью.

Причина пожара устанавливается.