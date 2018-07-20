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Под утро в Заокском районе сгорели дом, автомобиль и хозпостройки
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под утро в Заокском районе сгорели дом, автомобиль и хозпостройки

К счастью, никто не пострадал.

20 июля в Заокском районе произошел серьезный пожар. В 2.51 в службу спасения сообщили о возгорании дома, автомобиля и сарая, расположенных в с. Малаховское, СНТ «Твой дом».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, три пожарных расчета прибыли на место происшествия через 20 минут. Открытое горение было ликвидировано в 3.25. Пострадавших нет.

В результате происшествия дом, хозяйственные постройки и автомобиль сгорели полностью.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:08 0
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