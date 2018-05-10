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Жителей Тульской области просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Жителей Тульской области просят помочь в поисках пропавшего мужчины

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Тульской области пропал мужчина. Игорь Васильевич Артёмов, 1960 года рождения, 8 мая ушел из дома в д. Садки (ГО Тула) и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 174 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы черные, короткая стрижка

Был одет: женская болоньевая куртка, коричневая шапка, светло-коричневые ботинки

С собой: барсетка черного цвета.

Нуждается в медицинской помощи!

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Если знаете что-то о местонахождении указанного мужчины, звоните по телефонам
8 (800)700−54−52 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:58 +1
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