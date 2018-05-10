Жителей Тульской области просят помочь в поисках пропавшего мужчины

В Тульской области пропал мужчина. Игорь Васильевич Артёмов, 1960 года рождения, 8 мая ушел из дома в д. Садки (ГО Тула) и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 174 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы черные, короткая стрижка

Был одет: женская болоньевая куртка, коричневая шапка, светло-коричневые ботинки

С собой: барсетка черного цвета.

Нуждается в медицинской помощи!

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».