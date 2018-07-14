Где туляки могут узнать о зачислении детей в школы и детские сады

Фото из архива Myslo.

Министерство образования Тульской области сообщает, что организована работа по зачислению детей в дошкольные и общеобразовательные организации города Тулы.

Получить информацию по вопросам общего образования можно по телефону «горячей линии»: 31-03-19, по вопросам дошкольного образования – по телефону: 31-03-16.

Кроме того, специалисты управления образования администрации города Тулы (проспект Ленина, д.56) ведут прием граждан.

График приема по вопросам дошкольного образования (кабинет № 9):

- понедельник, среда – с 9:00 до 12:00;

- вторник, четверг – с 14:00 до 17:00;

по вопросам общего образования (кабинет № 10):

- понедельник, среда – с 14:00 до 17:00;

- вторник, четверг – с 9:00 до 12:00.

Начальник управления образования администрации города Тулы ведет прием граждан по средам с 9:00 до 13:00 по предварительной записи (контактный телефон: 31-00-45).