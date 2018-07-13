Тулячка зарезала своего возлюбленного

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летней тулячки, обвиняемой в ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая вместе со своим сожителем распивала спиртные напитки в квартире на ул. Тимирязева. В ходе возникшего между ними конфликта женщина взяла нож и ударила им несколько раз своего возлюбленного.

С полученными телесными повреждениями мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где 12 июля скончался.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователь готовит ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.