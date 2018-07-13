Платный мост в Туле: администрация судится с владельцем земельного участка

12 июля на территории Тульского кремля сити-менеджер Евгений Авилов ответил на вопросы жителей города.

Один из туляков спросил про строительство платного моста через Упу. Мужчина уточнил, что в последнее время про проект ничего не слышно.

Глава администрации Тулы объяснил, что «вся работа сейчас находится в тени».

– В суде находится иск по изъятию земельного участка у собственника. Он хочет его продать городу за сумму, в три раза большую той, за которую участок оценили. Первую инстанцию мы выиграли, — рассказал Авилов.

Туляки поинтересовались, почему проезд по данному мосту будет платным и почему его не построит муниципалитет за собственные средства.

Евгений Авилов пояснил, что строительство обойдется в 700-800 млн рублей, а бюджет распределяется и на другие нужды. Он привел в качестве примера сумму в 1,8 млрд рублей, которая необходима Туле для ремонта дорог.

Кстати, помимо платного моста для проезда транспорта в Туле планируется и строительство моста для пешеходов и велосипедистов через Упу. Этот вопрос пока перспективный, мост планируется построить за два года.