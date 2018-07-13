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Освобождение похищенного бизнесмена в Тульской области: видео
Кадр из видео.

Освобождение похищенного бизнесмена в Тульской области: видео

Подозреваемые – представители цыганского этноса.

Утром 13 июля в Тульской области правоохранители освободили похищенного орловского бизнесмена Сергея Будагова. Подозреваемыми оказались представители цыганского этноса.

По словам Будагова, похитители требовали от него за освобождение 20 млн рублей.

Видео задержания подозреваемых:

Напомним, 67-летнего Будагова неизвестные похитили, когда он 10 июля ехал на работу мимо садоводческого товарищества в Заводском районе Орла. Водителя бизнесмена злоумышленники связали и посадили в машину. Затем сели за руль «Лексуса» и, угрожая оружием, увезли Будагова. Доехав до кладбища, похитители выкинули там водителя, а бизнесмена увезли.

Похищению предшествовало публичное заявление Будагова вернуть в Орловскую область зарегистрированный в Тульской области агрохолдинг «Орловская нива».

Спецоперацию по освобождению планировали и осуществляли следственные органы СК РФ по Орловской области, сотрудники МВД России, УФСБ России, УМВД России по Орловской и Тульской областям с участием СОБР Росгвардии по Тульской области.

сегодня, в 13:06 +5
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