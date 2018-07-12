Бывший сотрудник тульской колонии поставлял осужденным телефоны

За пронос на режимную территорию он получал взятки. В частности, за доставку двух мобильников он получил 15 000 рублей.

Щекинский районный суд вынес решение по уголовному делу бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области Сергея С.

Мужчина признан виновным в получении должностным лицом взятки и совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий.

Судом установлено, что 7 апреля 2018 года начальник отряда, находясь возле ИК-4, получил через посредника от осужденного взятку в 15 000 рублей за доставку на территорию исправительного учреждения четырех мобильных телефонов. Впоследствии он должен был их передать осужденному. На следующий день сотрудник колонии выполнил условие и доставил телефоны.

26 июня Щекинский районный суд приговорил Сергея С. к 3 годам 3 месяцам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе на 3 года и лишением звания лейтенант внутренней службы.

Приговор суда сторонами не обжаловался и вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.