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В Туле на улице Благовещенской сносят здание
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы

В Туле на улице Благовещенской сносят здание

Здесь будет организован проезд на улицу Советская и парковка на 150 мест.

На улице Благовещенской проводятся работы по сносу здания для организации проезда на Советскую улицу, сообщает пресс-служба администрации Тулы. 

Кроме того, между улицей Союзной и Благовещенской появится парковка на 150 мест, в настоящее время также начаты работы по обустройству парковочного пространства.

сегодня, в 14:15 +6
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