В Туле на улице Благовещенской сносят здание

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы

Здесь будет организован проезд на улицу Советская и парковка на 150 мест.

На улице Благовещенской проводятся работы по сносу здания для организации проезда на Советскую улицу, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Кроме того, между улицей Союзной и Благовещенской появится парковка на 150 мест, в настоящее время также начаты работы по обустройству парковочного пространства.