В выходные дни в Тульской области пройдут рейды ГИБДД

В субботу и воскресенье в Туле пройдут профилактические мероприятия УГИБДД. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» полицейские будут пресекать факты управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Рейд пройдёт также в районах области с максимальным привлечением личного состава.

Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД по региону напоминает о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что за повторное нарушение водителю грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в выходные тульские инспекторы проведут мероприятие под названием «Самый главный пассажир», которое будет посвящено выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей.