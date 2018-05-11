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В выходные дни в Тульской области пройдут рейды ГИБДД

В выходные дни в Тульской области пройдут рейды ГИБДД

Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей и нарушения правил перевозки детей.

В субботу и воскресенье в Туле пройдут профилактические мероприятия УГИБДД. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» полицейские будут пресекать факты управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Рейд пройдёт также в районах области с максимальным привлечением личного состава.

Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД по региону напоминает о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что за повторное нарушение водителю грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет. 

Кроме того, в выходные тульские инспекторы проведут мероприятие под названием «Самый главный пассажир», которое будет посвящено выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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